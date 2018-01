L'AGENTE DI DARMIAN: "ASCOLTEREMO IL BENFICA"

10 gennaio 2018

Matteo Darmian del Manchester United è seguito da tante big italiane: Juventus, Roma e Napoli su tutte. In fila per l’esterno, però, ci sarebbe anche il Benfica e secondo quanto raccontato dall’agente del calciatore, Tullio Tinti, il Portogallo non è per niente una soluzione da escludere: “Matteo è un giocatore dello United e sta bene a Manchester - ha spiegato al sito del quotidiano A Bola -, ma se il Benfica, un club che conosco, dovesse contattarci li ascolteremo”. Insomma, le big italiane sono avvisate, Lisbona è un’opportunità concreta.