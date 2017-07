L'AGENTE DI CANDREVA: "RESTA ALL'INTER ALL'80%"

23 luglio 2017

Non è detto che Antonio Candreva resti all'Inter. A confermarlo, intervistato da FCInter1908.it, è l'agente del calciatore, Federico Pastorello: "Antonio è molto sereno e pensa all’Inter, è contento dell'arrivo di Spalletti in nerazzurro. Futuro? Resta a Milano all'80%. Chelsea? Non escludiamo nulla".