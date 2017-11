L'AGENTE DI BARAK: "NAPOLI? NESSUN CONTATTO, MA..."

15 novembre 2017

L'agente di Antonin Barak, David Nehoda, ha fatto il punto sulle voci che vorrebbero il centrocampista dell'Udinese nel mirino del Napoli. "In questo momento non ho avuto contatti ufficiali col club né mi è stato confermato l'interesse del Napoli nei riguardi di Antonín. Sicuramente, però, sarebbe una notizia piuttosto bella per lui. Ci sono diversi osservatori che lo stanno sondando, tra cui potrebbero esserci anche quelli del Napoli. Questo è certo. E' una sorpresa del campionato, è un ragazzo molto divertente e di grande personalità. Vedrete", ha detto a calcionapoli1926.it.