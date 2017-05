KOVACIC, L'AGENTE: "RESTA AL REAL"

7 maggio 2017

L'agente di Mateo Kovacic respinge al mittente le voci di mercato che riguardano il suo assistito. "Mateo ha un contratto molto lungo con il Real Madrid valevole fino al 2021. Pertanto non capisco tutte queste voci, tutte queste speculazioni in merito al suo futuro - ha spiegato Nikky Vuksan a TMW -. Kovacic non andrà via dal Real Madrid, resterà sicuramente. Questo è quanto, tutto ciò che esula dalle mie parole sono solo voci e speculazioni. Niente di vero".