KOULIBALY: "FELICE DI ESSERE RIMASTO"

21 dicembre 2017

Ha passato un'estate da uomo mercato per poi scegliere di restare a Napoli. Ora, a quattro mesi di distanza, Kalidou Koulibaly racconta a Il Mattino il perché di quella scelta e spiega: "Il mio agente Satin passa per il cattivo di turno, ma è lui che ha fatto di tutto per il mio rinnovo qui a Napoli e mi ha portato quando c'era Benitez. E' stato il primo a dirmi di rimanere perché posso crescere ancora tanto. So di aver fatto la scelta giusta ad essere rimasto".