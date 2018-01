KONDOGBIA RESTERA' AL VALENCIA: NO ANCHE AL GUANGZHOU

15 gennaio 2018

Il Valencia non ha alcuna intenzione di rinunciare a Geoffrey Kondogbia. Secondo quanto riporta Superdeporte, il club spagnolo rispedirà così al mittente le avances del Guangzhou Evergrande per il centrocampista in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. Kondogbia, d'altronde, è uno dei punti fermi di mister Marcelino in questa stagione.