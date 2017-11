KONDOGBIA, L'AGENTE: "POTREBBE TORNARE ALL'INTER"

15 novembre 2017

Geoffrey Kondogbia potrebbe tornare all'Inter. Un clamoroso retroscena svelato dal fratello del centrocampista attualmente al Valencia, in prestito con diritto di riscatto - fissato a 25 milioni di euro da versare entro il 31 maggio - che il club spagnolo potrebbe anche non esercitare per problemi con il fair play finanziario. "Esiste un contratto in essere con l'Inter - ha spiegato Evans Kondogbia - e non si sa mai cosa potrebbe accadere. Geoffrey sente di avere tutto al Valencia, spero di trovare la soluzione migliore per tutti". Nelle intenzioni, probabilmente, la volontà di convincere l'Inter ad abbassare le pretese economiche per il riscatto.