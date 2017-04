KONDOGBIA: "IO DALL'INTER NON MI MUOVO"

6 aprile 2017

Geoffrey Kondogbia si sta ritagliando uno spazio importante all'Inter. E non è intenzionato a lasciare l'Italia. "Un ritorno in Francia? Al momento no, non è una delle mie priorità - ha rivelato il centrocampista in un'intervista rilasciata a 'Canal Plus' - Sono un giocatore dell'Inter e voglio restare". Ha anche smentito un interessamento da parte dell'Olympique Marsiglia "E' completamente falso, non sono mai stato contattato - ha concluso - Come ho detto, ad oggi la Ligue 1 non mi interessa".