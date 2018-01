KOLAROV: "DZEKO AL CHELSEA? CHIEDETE A MONCHI"

19 gennaio 2018

Aleksandar Kolarov ha parlato dell'interesse del Chelsea per il compagno Edin Dzeko. "Non ho avuto occasione di parlare con lui - ha spiegato il terzino serbo a 'Sky Sport' -. So che il mercato è in corso, però sinceramente anche se so qualcosa non è mia competenza parlare, è brutto che io parli di mercato. C’è il direttore, io non ne so niente".