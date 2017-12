KLOPP: "NON PENSO AL PREZZO DI VAN DIJK"

29 dicembre 2017

"I 75 milioni di sterline spesi per Van Dijk? Sono l'ultimo dei miei pensieri, non sto pensando al prezzo. È il mercato, bisogna adattarsi a tutto questo. Io ho in mente solo il giocatore e la grande opportunità che abbiamo avuto di ingaggiarlo". Così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp sull'acquisto dei Reds del difensore olandese.