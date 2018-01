KLOPP: "FATTO DI TUTTO PER TRATTENERE COUTINHO"

12 gennaio 2018

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è tornato sulla cessione di Coutinho al Barcellona: "Abbiamo provato di tutto per convincerlo a restare e a proseguire con noi, ma era il suo sogno ed era la verità quando ho detto che sarebbe andato via solo per un club. Non c'era possibilità di trattenerlo".