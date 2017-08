KLOPP BLINDA EMRE CAN: "RESTA AL 100%"

15 agosto 2017

"Emre Can non lascerà il Liverpool, sono sicuro al 100%". Il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha blindato per l'ennesima volta il centrocampista nel mirino della Juventus. "Giocherà qui la prossima stagione", ha dichiarato senza alcun dubbio l'allenatore tedesco in conferenza stampa.