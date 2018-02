KLAASSEN-NAPOLI, ALLARDYCE: SALTATO PER I DIRITTI D’IMMAGINE

1 febbraio 2018

L'arrivo a Napoli di Davy Klaassen dall'Everton sarebbe saltato a causa dei diritti d’immagine. E’ quanto afferma il tecnico del club inglese Sam Allardyce. "Un contratto con una società di sponsorizzazione è uno dei motivi per cui l'affare è saltato - le parole riportate da BBC.com - siamo delusi ma lui dovrebbe essere molto più deluso di noi. Non so perché non siano riusciti a superare gli ostacoli”.