KJAER VICINO AL SIVIGLIA

28 luglio 2017

Il Siviglia ha oramai in pugno Simon Kjaer, che nelle scorse settimane era stato accostato al Milan. Come assicurato da fonti interne alla squadra spagnola il giocatore è pronto a firmare un contratto valido per le prossime quattro stagioni. Al Fenerbahce andranno in cambio 10 milioni di euro.