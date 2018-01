KHEDIRA: "NO ALLA MLS"

10 gennaio 2018

Sami Khedira smentisce categoricamente la possibilità di un suo approdo in MLS. "Adesso ho 30 anni, ma l'età è solo un numero. Sono ancora affamato e voglio vincere tanto. Voglio giocare ancora tanti anni nei campionati top, e la Serie A lo è", ha spiegato il centrocampista della Juve. "Non so perché la gente dice che io voglia andare nella MLS. Non c'è nessuna possibilità adesso, l'anno scorso ho giocato 46 partite ad ad altissimo livello, come mai prima". "Rinnovo? Sono molto felice alla Juventus, a Torino sto benissimo, anche con i tifosi - ha aggiunto -. Se mi chiedessero di rinnovare direi subito di sì. Sarebbe un'opportunità per me da cogliere".