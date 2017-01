KESSIE, LA ROMA GIOCA D'ANTICIPO

27 gennaio 2017

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe cercando di anticipare i tempi ed acquistare già in questa sessione di mercato l'ivoriano dell'Atalanta Franck Kessiè, per poi portarlo in giallorosso la prossima estate. L'obiettivo è quello di soffiare il talento ventenne a Paris Saint Germain, Chelsea e Juve, da tempo interessate al centrocampista. L'offerta della Roma è di 25 milioni più i cartellini di Marchizza e Tumminello.