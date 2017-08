Keita va al Monaco: accordo con la Lazio per 30 milioni

29 agosto 2017

E alla fine sarà Monaco. Keita Baldé non giocherà più nella Lazio ma nemmeno nella Serie A. In poche ore si è consumata una trattativa lampo tra la Lazio e la squadra del Principato sulla base di 30 milioni di euro più bonus. Il Monaco si era già affacciato lunedì, offrendo circa 20 milioni. Dopo un no iniziale e dopo le iniziali resistenze del giocatore, tutto sarebbe stato risolto: Keita è atteso a Montecarlo per le visite mediche.