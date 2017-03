KEITA PER IL MILAN

26 marzo 2017

L'obiettivo numero uno del Milan resta Keita, giocatore molto apprezzato a Milanello e in uscita dalla Lazio. Fassone si sta già muovendo per provare a trovare un accordo con Lotito, ma il numero uno dei biancocelesti resta un osso molto duro quando si tratta di sedersi attorno a un tavolo e trovare un punto di contatto. La Lazio è pronta a cedere l'attaccante, ma vuole non meno di 30 milioni.