KEITA, LA JUVE CI CREDE ANCORA

29 agosto 2017

Vuole solo la Juve, ma come andrà a finire la telenovela Keita Balde? Difficile prevederlo, troppe le carte sul tavolo di questo mercato pazzo e in via di conclusione. Tra le tante ipotesi, una certezza, ma non certo una novità: l'attaccante senegalese della Lazio vuole vestire i colori bianconeri. Ma il problema è sempre lo stesso: la Juve offre 15 milioni, troppo pochi per Lotito che piuttosto che cedere a questa cifra si prende il rischio di perdere il giocatore a parametro zero nell'estate del 2018. Ed è in questo spazio di azione che proverà a reinserirsi, in queste ore, la Juventus: se dovesse alzare la cifra offerta, ecco che allora la Lazio potrebbe dare il via libera alla cessione.