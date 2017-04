KARNEZIS: "NAPOLI? NON SO NULLA"

13 aprile 2017

Orestis Karnezis ha parlato delle voci di mercato che lo vorrebbero l'anno prossimo a difendere la porta del Napoli prossimo avversario dell'Udinese. "Certe voci non mi toccano. Non so nulla dell'accostamento al Napoli - ha spiegato il numero 1 greco -. Ho un contratto con l'Udinese fino al 2019".