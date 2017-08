KARAMOH-INTER, FUMATA BIANCA

31 agosto 2017

L'ottimismo di Walter Sabatini per Yann Karamoh era giustificato. Nella notte, infatti, è arrivata la fumata bianca con il Caen. Accordo trovato e questa mattina l'esterno d'attacco è partito alla volta di Milano per sostenere le visite mediche di rito. In giornata si lavorerà agli ultimi dettagli e l'ivoriano firmerà il suo nuovo contratto e sarà l'ultimo rinforzo per Spalletti.