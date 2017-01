KALINIC, LA FIORENTINA: "FELICI, MAI TRATTATO LA SUA CESSIONE"

20 gennaio 2017

La Fiorentina ha risposto così alle parole di Kalinic, che ha dichiarato di voler restare a Firenze. "La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinic alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera. La Fiorentina non si è mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione del giocatore in quanto considera Kalinic un punto di forza della squadra avendo fissato una importante clausola rescissoria, proprio per scoraggiare eventuali acquirenti", il comunicato ufficiale viola.