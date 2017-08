JUVENTUS SU LAXALT PER SPINAZZOLA

12 agosto 2017

La Juventus è decisa a portare subito in bianconero Leonardo Spinazzola, esterno sinistro in prestito ancora per un anno all'Atalanta. Il giocatore spinge per vestire il bianconero, ma per convincere gli orobici a mollare la presa la Juventus proverà ad acquistare Laxalt dal Genoa per poi girarlo a Bergamo.