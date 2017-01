JUVENTUS: SONDAGGIO DEL LIONE PER EVRA

22 gennaio 2017

Continuano ad arrivare manifestazioni di interesse per Patrice Evra in casa Juventus. L'ultimo squillo arriva dal Lione con il quale la Juventus ha in atto un discorso aperto per Corentin Tolisso, centrocampista dei transalpini. Dopo i rifiuti del terzino bianconero a Valencia e Crystal Palace, potrebbe essere il Lione a convincerlo ad abbandonare l'Italia. Lo riporta Tuttosport.