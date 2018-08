Juventus: sirene tedesche per Dybala, c'è il Bayern

21/08/2018

Mercato in fase di progettazione in casa Bayern Monaco, la Juventus è avvisata. Il club bavarese, per far fronte agli addii a fine stagione di Ribery e Robben, avrebbe già individuato il colpo da piazzare in avanti. L'identikit perfetto per i tedeschi è quello di Antoine Griezmann, sogno di mercato la cui clausola da 200 milioni potrebbe intimorire il Bayern. L'alternativa invece è il più accessibile Paulo Dybala.