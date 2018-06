JUVENTUS, SI INSISTE PER MILINKOVIC

3 giugno 2018

La Juventus non molla Milinkovic, il centrocampista della Lazio. Il serbo piace a mezza Europa, ma Claudio Lotito vuole oltre 100 milioni di euro. I bianconeri per arrivare al biancoceleste potrebbero cedere qualche giocatore e ricavare un tesoretto per investirlo proprio su Milinkovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nomi sono tanti: da Higuain a Benatia, passando per Alex Sandro e Pjaca.