JUVENTUS, SI CERCA L'ACCORDO CON IL VALENCIA PER CANCELO

17/06/2018

La Juventus prova a stringere i tempi per l'acquisto di Joao Cancelo dal Valencia. Il club spagnolo non intende fare sconti rispetto ai 40 milioni di euro richiesti. I bianconeri, dal canto loro, provano a inserire una contropartita tecnica, ma, come riporta Tuttosport, al momento non c'è accordo sulla valutazione di Pjaca e dunque sulla parte cash da versare per arrivare alla cifra prevista.