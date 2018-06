JUVENTUS: SEMPRE VIVA L'IPOTESI ROMAGNOLI

2 giugno 2018

Alessio Romagnoli resta un obiettivo della Juventus. Già dodici mesi fa, nell'operazione che aveva portato Leonardo Bonucci in rossonero, la Juve lo aveva chiesto come parziale contropartita a Fassone e Mirabelli. Il colpo non riuscì. Ma, adesso, con solo due anni di contratto (scadenza 2020), e un Milan che rischia l'esclusione dalle Coppe, la posizione del difensore potrebbe cambiare. La Juve, alla ricerca di un difensore mancino che possa anche ereditare il ruolo di Chiellini, e con Benatia in partenza (su di lui Marsiglia e Arsenal) sta per sferrare l'attacco.