JUVENTUS, PUO' ARRIVARE MARCELO

29/08/2018

Possibile nuovo affare tra Juventus e Real Madrid dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da considerarsi chiusa la pista che porterebbe Marcelo in bianconero. La clausola per il brasiliano è di 180 milioni, la Juventus ne offre 50 ed i blancos potrebbero convincersi nelle prossima estate di accettare per reinvestire i soldi nell'acquisto di Marcos Alonso. Lo spagnolo piace molto alla dirigenza dei Galacticos e al tecnico Lopetegui, la valutazione del Chelsea per il suo cartellino è di 60 milioni.