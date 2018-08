JUVENTUS, PRONTO IL RINNOVO DI PJANIC

20/08/2018

Appena chiusa la sessione estiva del mercato, la Juve si concentra sui rinnovi per blindare i suoi "gioielli". A partire da quello di Miralem Pjanic, uno dei nomi più caldi degli ultimi mesi. L'entourage del bosniaco si è incontrato con i dirigenti bianconeri per sistemare gli ultimi dettagli del prolungamento e in settimana il centrocampista dovrebbe firmare per restare alla Juve fino al 2023 con un ingaggio di 6,5 mln di euro l'anno.