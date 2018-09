JUVENTUS, PARATICI: "POGBA? GIUSTO NON PARLARNE"

28/09/2018

Fabio Paratici non si sbottona su un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il direttore sportivo del club bianconero, infatti, non ha voluto commentare le vicende legate al francese, sempre più in rotta con José Mourinho: "Paul è un giocatore del Manchester United e finché lo sarà è giusto non parlarne", ha detto in un'intervista a Tuttosport.