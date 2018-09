JUVENTUS, OCCHI SU CARRASCO

22/09/2018

Yannick Ferreira Carrasco ha manifestato più volte la volontà di tornare a giocare in Europa. L'esterno belga non è contento della sua avventura in Cina al Dalian Yifang e, secondo talKSPORT, la Juventus potrebbe fare un tentativo per acquistarlo a gennaio. I bianconeri, però, dovrebbero comunque vincere la concorrenza dell'Arsenal.