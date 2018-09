JUVENTUS, OCCASIONE RAMSEY

25/09/2018

La Juventus continua a valutare ipotesi a parametro zero per il mercato estivo del 2019. L'ultimo nome finito sul taccuino di Beppe Marotta e Fabio Paratici è quello di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese dell'Arsenal potrà essere preingaggiato già nella prossima sessione di calciomercato, dato che ha il contratto in scadenza a giugno.