JUVENTUS, MOGGI: "DYBALA RESTERA' AL 100%"

02/10/2018

Dopo l'annuncio del divorzio tra Beppe Marotta e la Juventus ha parlato Luciano Moggi ("Se può arrivare Zidane? No, nell'area sportiva Agnelli si affiderà a Nedved e Paratici"), che si è soffermato anche sul mercato dei bianconeri: "Dybala non andrà via la prossima estate - ha assicurato Moggi a Calciomercato.it - resta al 100% a Torino. Pogba e Milinkovic-Savic? E' presto per parlarne, giugno è ancora lontano. E sicuramente la Juve non farà operazioni a gennaio. Entrambi sarebbero congeniali per gli schemi di Allegri".