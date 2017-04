JUVENTUS-MATUIDI: SI PUO' FARE

3 aprile 2017

Blaise Matuidi è scontento a Parigi e in estate potrebbe lasciare il Psg. Il centrocampista considera concluso il ciclo nella capitale francese, come riporta Le Parisien, e l'offerta di rinnovo al ribasso ha accentuato il malessere. In estate la Juventus potrebbe tornare alla carica per un vecchio obiettivo come il 30enne francese.