JUVENTUS, KHEDIRA TENTATO DALLA MLS

6 gennaio 2018

Secondo Tuttosport, la Juventus sta valutando di proporre il rinnovo del contratto a Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, in scadenza nel 2019, è sempre rimasto affascinato da un'esperienza in MLS prima della fine della carriera. Se la tentazione americana dovesse essere forte, la società bianconera lascerebbe andare l'ex Real (a giugno) con un anno di anticipo e sarebbe poi costretta a prendere un altro centrocampista oltre al quasi certo arrivo di Emre Can.