JUVENTUS, KEAN PIACE AL MARSIGLIA

29/08/2018

Il Marsiglia fa mercato in Italia. Dopo l'acquisto di Kevin Strootman dalla Roma il club francese ha avviato i contatti con la Juventus per Moise Kean. Secondo quanto raccolto da Tuttosport fin qui c'è stata solo una chiacchierata informale tra le parti, i bianconeri possono privarsi dell'ex Hellas solo in caso di opzione di recompra presente in un possibile accordo.