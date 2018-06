JUVENTUS, IL BARCELLONA CI PROVA PER PJANIC

17/06/2018

Minaccia dalla Spagna per la Juventus. Il Mundo Deportivo riferisce infatti dell'interessamento del Barcellona per Pjanic, sfumato il colpo Griezmann. I bianconeri non intendono cedere il centrocampista bosniaco, ma i catalani potrebbero provare a convincerli inserendo nella trattativa il cartellino di André Gomes, vecchio pallino del ds Paratici