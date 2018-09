JUVENTUS, IDEA WERNER

10/09/2018

La Juventus pensa già al futuro per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo la proposta di rinnovo del contratto a Mario Mandzukic, i bianconeri stanno seguendo con interesse Timo Werner. L'attaccante del Lipsia, centimetri a parte, sembra essere l'erede del croato in quanto a caratteristiche tattiche: punta centrale in grado di spaziare su tutto il fronte d'attacco, a destra e a sinistra. Il suo contratto scade nel 2020 e non ha ancora rinnovato con i biancorossi.