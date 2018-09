JUVENTUS, IDEA MILENKOVIC

06/09/2018

Non solo Federico Chiesa. La Juventus è interessata a un altro talento della Fiorentina, questa volta un difensore. Si tratta di Nikola Milencovic, arrivato in Viola nell'estate del 2017, capace di giocare sia da centrale che da terzino. Secondo Tuttosport, il serbo è considerato dalla dirigenza bianconera un elemento con il quale dare il via al rinnovamento del pacchetto difensivo dei campioni d'Italia in prospettiva futura.