JUVENTUS, I BIANCONERI PUNTANO RABIOT PER IL 2019

19/08/2018

Al mercato della Juventus è mancato il colpo conclusivo a centrocampo. Colpo rimandato al 2019, quando il primo obiettivo sarà Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Psg. Secondo 'Tuttosport', i bianconeri ne avrebbero già parlato con il club francese in occasione dell'ultimo summit dell'ECA. Ma bisogna fare attenzione al Barcellona, che ha ancora tempo fino al 31 agosto per provare a prendere il centrocampista.