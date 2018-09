JUVENTUS, DE LIGT NEL MIRINO

10/09/2018

Juventus al lavoro per la difesa del futuro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'obiettivo numero uno è l'olandese Matthijs de Ligt, centrale classe 1999 dell’Ajax. I lancieri chiedono almeno 50 milioni di euro e i bianconeri lavorando sul fronte Mino Raiola, procuratore del ragazzo. Già a gennaio, secondo il quotidiano, i bianconeri potrebbero rimettere in piedi l'operazione in ottica giugno sulla base di una proposta da 40 milioni più bonus.