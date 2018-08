JUVENTUS-CUADRADO, PROVE TECNICHE DI RINNOVO

22/08/2018

La Juventus e Cuadrado lavorano al rinnovo del contratto: il 30enne colombiano, alla quarta stagione in bianconero, è ormai un veterano. Il suo accordo attuale, che prevede uno stipendio da 3,5 milioni a stagione, scadrà nel 2020, ma le parti – come riporta la Gazzetta dello Sport – potrebbero incontrarsi presto per gettare le basi di un lungo rinnovo.