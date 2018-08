JUVENTUS, ANCHE IL PADOVA SU CLEMENZA

17/08/2018

Il Padova prova a soffiare Luca Clemenza al Palermo. Per il centrocampista classe '97 della Juventus, lo scorso anno in prestito all'Ascoli, saranno ore calde in sede di mercato. Manca ancora qualche dettaglio per l'arrivo del giovane in Sicilia, il Padova osserva attento ed è pronto ad inserirsi nell'operazione.