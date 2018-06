JUVENTUS: ANCHE EVERTON E WEST HAM SU STURARO

15/06/2018

Una piccola asta potrebbe aprirsi in Inghilterra per Stefano Sturaro, centrocampista della Juventus: su di lui, oltre al Leicester, ci sarebbero anche – come riporta Tuttosport - Everton e West Ham, pronti a offrire cifre vicine ai 20 milioni più bonus. Ormai difficile il ritorno al Genoa, l’altra alternativa per il giocatore è rappresentata dallo Shanghai Shenhua, che lo ha messo nel mirino in caso di cessione di Guarin.