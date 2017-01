JUVENTUS ALLA FINESTRA PER PASTORE

17 gennaio 2017

L'arrivo di Draxler al PSG non è stato preso benissimo da Javier Pastore. L'argentino rischia in questo momento di giocare poco e per questo si sta guardando intorno. La Juventus osserva l'evolversi della situazione per cercare di strappare El Flaco ai parigini. Lo riporta calciomercato.com