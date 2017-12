JUVENTUS, ALEX SANDRO VIA SOLO PER 60 MILIONI

27 dicembre 2017

Nel caso arrivasse un’offerta da 60 milioni di euro, la Juventus lascerebbe partire Alex Sandro per poi procedere all’acquisto di un sostituto: Emerson Palmieri e Darmian i nomi più caldi per i bianconeri in caso di partenza dell’esterno sinistro brasiliano, sul quale sono puntati gli occhi di tutte le big d’Europa. Questa sarebbe la strategia della Juventus - si legge su Tuttosport - per piazzare a bilancio un’importante plusvalenza a bilancio e poi investire su nomi di sicuro affidamento.