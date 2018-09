JUVENTUS, ALEX SANDRO: "MAI PENSATO DI LASCIARE"

21/09/2018

Alex Sandro pensa solo al bianconero. Il terzino della Juventus ha chiarito anche i rifiuti alle offerte arrivate in estate: "Non ho mai pensato di lasciare, ma non mi è ancora arrivata una proposta di rinnovo. Ho ancora questo anno di contratto e il prossimo, mi concentro sul presente e poi vedremo cosa succederà".