Juve, Zaza ha detto sì al Valencia

13 gennaio 2017

Simone Zaza ha detto sì al Valencia. Dopo l'accordo trovato ieri tra la Juve e il club spagnolo, l'attaccante azzurro ha sciolto stamani le riserve, volando in Spagna per sostenere le visite mediche e mettersi a disposizione della sua nuova squadra già per la partita delle 12 di domenica prossima contro l'Espanyol al Mestalla. Una trattativa sbloccata grazie alla formula del prestito oneroso (2 mln) con riscatto fissato a 18.