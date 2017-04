JUVE, VIRATA SU SCHICK

25 aprile 2017

La Juventus avrebbe deciso di puntare con forza su Patrik Schick. Il gioiello della Samp fa gola a molte big ma secondo Tuttosport i bianconeri avrebbero incontrato i dirigenti blucerchiati per cercare di chiudere subito per l'attaccante, lasciandolo però a Genova per un'altra stagione. I doriani in cambio vorrebbero il prestito di Betancur e l'aiuto bianconero per arrivare alla punta del River, Driussi.